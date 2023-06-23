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Spor

Marsilya'da Marcelino Garcia dönemi başlıyor

Ligue 1 ekibi Olimpik Marsilya yeni sezonda teknik direktörlük görevi için Marcelino Garcia ile anlaştı.

23 Haziran 2023 Cuma 23:40 - Güncelleme:
Marsilya'da Marcelino Garcia dönemi başlıyor
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Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Marsilya'da yeni sezonda teknik direktörlük koltuğuna Marcelino Garcia oturacak.

Olimpik Marsilya Kulübü, Igor Tudor'dan boşalan teknik direktörlük görevi için 57 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Marcelino ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Marcelino, kariyerinde Sporting Gijon, Recreativo Huelva, Racing Santander, Real Zaragoza, Sevilla, Villarreal, Valencia ve son olarak Athletic Bilbao'da görev yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Valencia ile 2018-2019 sezonunda İspanya Kral Kupası ve Athletic Bilbao ile 2020-2021 sezonunda İspanya Süper Kupa zaferi yaşadı.

Kadrosunda Cengiz Ünder ve Bartuğ Elmaz'ı da bulunduran Olimpik Marsilya, Ligue 1'de geçen sezon 73 puanla 3. sırada yer almıştı. Marsilya'nın Hırvat çalıştırıcısı Tudor, sezonun bitmesiyle görevinden ayrılmıştı.

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