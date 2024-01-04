Marsilya'da Valentin Rosier sesleri

Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda zirvenin bir hayli gerisinde kalan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda yapılacak transferlerle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

BİR AYRILIK DAHA YOLDA

İlk olarak sezon başında transfer edilen Fildişili stoper Eric Bailly ile yollarını ayıran Kara Kartal'da bir ayrılık daha yolda.

ROSIER MARSİLYA YOLCUSU

Fransız basını, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan oyunculardan Valentin Rosier'in Marsilya'ya transfer olabileceğini duyurdu.

La Tribune Olympienne'de yer alan haberde, Fransız futbolcunun Marsilya'ya önerildiği belirtildi. Rosier'in 2021 yılında da Marsilya'ya gitmeye yakın olduğu ancak transferin gerçekleşmediği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Valentin Rosier bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 maça çıktı. Fransız sağ bek, 2 asistlik bir performans sergiledi.