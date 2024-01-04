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Spor

Marsilya'da Valentin Rosier sesleri

Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Siyah beyazlılarda kadro dışı bırakılan oyunculardan Valentin Rosier'in de Marsilya'ya gitmesi konuşuluyor.

Sabah4 Ocak 2024 Perşembe 12:01 - Güncelleme:
Marsilya'da Valentin Rosier sesleri
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Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda zirvenin bir hayli gerisinde kalan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda yapılacak transferlerle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

BİR AYRILIK DAHA YOLDA

İlk olarak sezon başında transfer edilen Fildişili stoper Eric Bailly ile yollarını ayıran Kara Kartal'da bir ayrılık daha yolda.

ROSIER MARSİLYA YOLCUSU

Fransız basını, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan oyunculardan Valentin Rosier'in Marsilya'ya transfer olabileceğini duyurdu.

La Tribune Olympienne'de yer alan haberde, Fransız futbolcunun Marsilya'ya önerildiği belirtildi. Rosier'in 2021 yılında da Marsilya'ya gitmeye yakın olduğu ancak transferin gerçekleşmediği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Valentin Rosier bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 maça çıktı. Fransız sağ bek, 2 asistlik bir performans sergiledi.

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