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Spor

Marsilya'dan sürpriz Cengiz Ünder kararı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Panathinaikos ile karşılaşacak Marsilya, kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Fransız ekibinin bildirdiği kadroda, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Cengiz Ünder de yer aldı.

6 Ağustos 2023 Pazar 20:47 - Güncelleme:
Marsilya'dan sürpriz Cengiz Ünder kararı
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Marsilya, Devler Ligi 3. eleme turunda 9 Ağustos'ta Yunanistan'da, oynayacağı karşılaşmanın listesini UEFA'ya bildirdi. Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Cengiz Ünder de listede yer aldı.

BAŞKANIN AÇIKLAMASI

Marsilya Kulübü Başkanı Pablo Longoria, Cengiz Ünder için geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı;

"Cengiz'in durumu Almanya'da olduğumuz dönemdekinden farklı şu anda. Bir takımla anlaşmayı tamamlamak üzereydik ancak çeşitli sebeplerden dolayı henüz bu gerçekleşmedi. Masada birçok takımdan teklif var şu anda Cengiz için. En iyi teklif için piyasayı araştırıyoruz. Şu anda herhangi bir takımla anlaşmaya yakın değiliz ancak teklifler olduğu doğru."

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 173 cm boyundaki Milli futbolcu sağ kanatta görev yapmaktadır. Milli Takım'da 49 maçta süre alan Cengiz, 16 gol kaydetmiştir. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giymektedir.

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