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Spor

Marsilya'nın istediği rakam belli oldu! Fenerbahçe'de Cengiz Ünder heyecanı

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig şampiyonluğu için güçlü bir kadro kurmak istiyor. Sarı lacivertliler son olarak Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder için devreye girdi. Fransız kulübün istediği ücret belli oldu. İşte detaylar...

26 Temmuz 2023 Çarşamba 07:41 - Güncelleme:
Marsilya'nın istediği rakam belli oldu! Fenerbahçe'de Cengiz Ünder heyecanı
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Fenerbahçe'de gündeminde Cengiz Ünder var. Fransız L'Equipe gazetesi de Fenerbahçe yönetiminin kulübü ile 2025 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu için Marsilya ile resmi görüşmelere başladığını yazdı. Marsilya ile yeni sezon için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Cengiz ise isim vermeden bazı teklifler olduğunu doğrularken görüşmeleri menajerinin yürüttüğünü ifade etti.

YERLİ OYUNCU AVANTAJI

Üst üste açıkladığı transferlerin ardından şu an yabancı sayısı 17 olan Kanarya kaleye de bir lejyoner takviyesi yapmayı hazırlanıyor. Bu nedenle sarı lacivertlilerin kanat transferi için rotayı yerli isimlere çevirdiği ve bölgesinin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Cengiz Ünder'in gündeme alındığı öğrenildi.

10 MİLYON EURO BONSERVİS

Yine Fransa basınından Peuple Olympien, Cengiz Ünder'in ayrılığı durumunda 15 milyon Euro ile 16 Milyon Euro arası bir bonservis bekleyen Marsilya'nın bu rakamda indirime gitmeye hazır olduğunu yazdı.

Ligue 1 temsilcisi başkanı Pablo Longoria'nın 13 milyon Euro'ya alınan Ismaila Sarr transferi sonrası Cengiz'in satışına sıcak baktığı 10 Milyon Euro seviyesinde bir rakamı da kabul edebileceği belirtildi.

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