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Spor

Marsilya'ya Gattuso'da merhem olamadı!

Fransa Ligue 1'in 13. hafta karşılaşmasında Marsilya, Strasbourg'a konuk oldu. Karşılaşma ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona ererken, Marsilya'nın başında 6'ncı maçına çıkan Gennaro Gattuso sadece bir galibiyet aldı.

26 Kasım 2023 Pazar 01:45 - Güncelleme:
Marsilya'ya Gattuso'da merhem olamadı!
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Fransa Ligue 1 13. hafta karşılaşmasında Olimpik Marsilya deplasmanda konuk olduğu Strasbourg ile 1-1 berabere kaldı.

Gennaro Gattuso'nun yönetiminde 6 maça çıkan Marsilya bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Marsilya'nın golünü 27. dakikada Jonathan Clauss, Strasbourg'un golünü ise 6. dakikada Emanuel Emegha kaydetti.

Marsilya bu beraberlikle birlikte 14 puana yükselirken, Strasbourg'da 13 puana çıktı.

Marsilya bir sonraki karşılaşmasında sahasında Rennes'i ağırlarken, Strasbourg ise deplasmanda Reims'e konuk olacak.

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