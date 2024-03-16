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Spor

Massimialiano Allegri'den Kenan Yıldız açıklaması!

Juventus Teknik Direktörü Massimialiano Allegri, milli futbolcumuz Kenan Yıldız hakkında övgü dolu sözler söyledi.

16 Mart 2024 Cumartesi 18:07 - Güncelleme:
Massimialiano Allegri'den Kenan Yıldız açıklaması!
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Juventus Teknik Direktörü Massimialiano Allegri, ligde Genoa ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, milli futbolcu Kenan Yıldız için gelen sorunun ardından, "Son zamanlarda daha az oynadı ama harika özellikleri var. Sakin bir şekilde ve baskı olmadan gelişmesine izin verilmeli." dedi.

18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Juventus'ta 20 maçta süre buldu. Kenan Yıldız, bu karşılaşmalarda 3 kez gol sevinci yaşadı. Genç futbolcu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından Macaristan ve Avusturya ile oynanacak maçların aday kadrosuna da çağrıldı.

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