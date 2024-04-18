Massimilano Allegri, Kenan Yıldız'dan övgüyle bahsetti

İtalya Seire A'da yarın deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak Juventus'ta teknik direktör Massimilano Allegri mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Mücadeleye ilişkin Allegri, "Cagliari evinde altı maç kazandı ve iç sahadaki 31 puanın 23'ünü topladı. Son 15 dakikada çok fazla gol atıyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı hedeflediğimiz için orada oynamak zor olacak." dedi.

KENAN YILDIZ SÖZLERİ

Kenan Yıldız'la ilgili değerlendirmelerde bulunan Allegri, milli futbolcudan övgüyle bahsetti.

Allegri açıklamasında şu ifadeleri kullandı, "Değerlendirmelerimizde dikkatli olmalıyız. Kenan Yıldız'ın teknik özellikleri çok iyi. Ona harika bir kariyer diliyorum ve bizimle yaptıklarından mutluyum."

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Juventus formasıyla bu sezon Kenan Yıldız 32 maçta süre aldı. 18 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 5 gol 1 asist kaydetti.