İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2024 Perşembe / 10 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5109
  • EURO
    34,8295
  • ALTIN
    2489.69
  • BIST100
    9545.87
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Massimilano Allegri, Kenan Yıldız'dan övgüyle bahsetti
Spor

Massimilano Allegri, Kenan Yıldız'dan övgüyle bahsetti

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Kenan Yıldız'dan övgüyle bahseti ve çok iyi bir tekniği olduğunu söyledi.

18 Nisan 2024 Perşembe 12:59 - Güncelleme:
Massimilano Allegri, Kenan Yıldız'dan övgüyle bahsetti
ABONE OL

İtalya Seire A'da yarın deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak Juventus'ta teknik direktör Massimilano Allegri mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Mücadeleye ilişkin Allegri, "Cagliari evinde altı maç kazandı ve iç sahadaki 31 puanın 23'ünü topladı. Son 15 dakikada çok fazla gol atıyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı hedeflediğimiz için orada oynamak zor olacak." dedi.

KENAN YILDIZ SÖZLERİ

Kenan Yıldız'la ilgili değerlendirmelerde bulunan Allegri, milli futbolcudan övgüyle bahsetti.

Allegri açıklamasında şu ifadeleri kullandı, "Değerlendirmelerimizde dikkatli olmalıyız. Kenan Yıldız'ın teknik özellikleri çok iyi. Ona harika bir kariyer diliyorum ve bizimle yaptıklarından mutluyum."

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Juventus formasıyla bu sezon Kenan Yıldız 32 maçta süre aldı. 18 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 5 gol 1 asist kaydetti.

  • kenan yıldız
  • Massimilano Allegri
  • Juventus

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.