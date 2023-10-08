Massimiliano Allegri: Kimse Kenan gibi değil

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, derbide Torino karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Allegri, "Düzeltilmesi gereken en önemli konular olarak hangilerini görüyor?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Öncelikle hem bireysel hem de takım olarak iyi savunma yaptık. Boşlukları iyi kapattık. Geliştirmemiz gereken şey, top bizdeyken yaptıklarımız" dedi.

"KENAN YILDIZ ÇOK YETENEKLİ"

Takımda birçok genç oyuncuları olduğunu aktaran İtalyan teknik adam, "Çok az tecrübesi olan birçok genç oyuncumuz var. Örneğin Kenan Yıldız gibi. Kenan Yıldız çok yetenekli ve kimse onun gibi top kontrolüne sahip değil. Aynı zamanda zeki ve soğukkanlı bir futbolcu. Kenan dışında Moise Kean var. O da Torino maçında iyi iş çıkardı. İtalya kadrosuna çağrıldığı için mutluyum, bunu hak ediyor" sözlerini kullandı.

Taraftarlarına da değinen Allegri, "Bu maçta stadyumda oluşan atmosferin, sezonun geri kalan bölümünde de olmasını umuyorum. İhtiyacımız olan şey bu" diye konuştu.

KENAN'IN PERFORMANSI

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus'ta 4 maçta süre buldu. 18 yaşındaki futbolcunun, İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

ADAY KADRODA YER ALIYOR

Kenan Yıldız, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından Hırvatistan ve Letonya maçlarının kadrosuna da dahil edilmişti.