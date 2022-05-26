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  • Massimo Bruno, Bursaspor'a sert sözlerle veda etti! ''Verilen sözler tutulmadı, yalanlar söylendi''
Spor

Massimo Bruno, Bursaspor'a sert sözlerle veda etti! ''Verilen sözler tutulmadı, yalanlar söylendi''

Spor Toto 1. Lig'de küme düşen ve 2. Lig'de yabancı futbolcu oynatılamadığı için lejyonerlerini elden çıkarmak zorunda olan Bursaspor'da, Belçikalı sağ kanat oyuncusu Massimo Bruno ile yollar ayrıldı.

IHA26 Mayıs 2022 Perşembe 15:55 - Güncelleme:
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Bursaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Massimo Bruno, veda mesajı yayımladı. 29 yaşındaki Belçikalı futbolcu, kulüp içinde yaşanan kaotik ortamdan bahsederek, taraftara teşekkür etti.

Spor Toto 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düşen Bursaspor'da yabancı futbolcular da takımdan bir bir ayrılıyor. Yeşil-beyazlılarda son olarak da Massimo Bruno veda etti. 29 yaşındaki Belçikalı futbolcunun açıklaması şöyle:

"Sevgili taraftarlar, nereden başlayacağımı bilmiyorum. Sizi hayal kırıklığına uğrattık ve bunun için çok üzgünüm. İlk günden itibaren sizlerin koşulsuz desteği sayesinde kendimi evimde gibi hissettim. Ben ve takım arkadaşlarım, takımımız için gerçekten elimizden gelenin en iyisini yaptık ama tüm çabalarımıza rağmen, kulüpteki durumun kaotikten daha fazlası olduğunu bilmelisiniz. Bazı takım arkadaşlarım sebepsiz yere gönderildiler, verilen sözler tutulmadı ve yalanlar söylendi. Yine de ocak ayında kulüpten ayrılma imkanım olsa da kalıp takıma yardım etmeyi seçtim. Maalesef beklendiği gibi gitmedi ve bugünkü üzüntünüzü de anlayabiliyorum. Sezon boyunca verdiğiniz büyük desteğinizden dolayı teşekkür ediyor ve tüm kalbimle Bursaspor'un hak ettiği yere geri döneceğini umuyorum."

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