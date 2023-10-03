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Spor

Mateu Lahoz'dan Messi sözleri!

İspanyol hakem Mateu Lahoz, Lionel Messi'nin Katar'daki Dünya Kupası'nda sırasında kendisini kötü davrandığını söyledi. Lahoz ayrıca Hollanda maçının ardından Messi'nin kendisinden özür dilediğini kaydetti.

3 Ekim 2023 Salı 18:40 - Güncelleme:
Mateu Lahoz'dan Messi sözleri!
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İspanyol hakem Mateu Lahoz, Arjantinli yıldız Lionel Messi ile ilgili itirafta bulundu.

Katar'daki 2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Arjantin ile Hollanda arasındaki maçı yöneten Lahoz, Messi'nin maçtan sonra söylediği "FIFA bu maça böyle birini atayamaz" sözleri nedeniyle kendisinden özür dilediğini söyledi.

Lahoz, "Bu gerçek bir provokasyondu. Messi Dünya Kupası sırasında çok kötü davrandı. Bu utanç verici. Ancak maçtan sonra Messi beni aradı ve söylediği sözler için özür diledi. Messi ile elliden fazla maçta aynı sahada yer aldık ama o maçta sahada farklı bir Messi vardı" sözlerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Arjantin, Hollanda ile oynadığı maçı penaltılarda kazanarak tur atlamıştı. Maç sırasında ve sonrasında iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşanmıştı.

  • hakem Lahoz
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