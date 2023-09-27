Mateusz Lis, Göztepe kalesine duvar ördü!

Göztepe'nin file bekçisi Mateusz Lis, bu sezon ligde çýktýðý 6 maçýn 3'ünde kalesini gole kapatmayý baþardý.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin yaz döneminde Ýngiliz ekibi Southampton'dan kiralýk olarak kadrosuna kattýðý kaleci Mateusz Lis, þu ana kadar gösterdiði performansla kalesinde güven verdi. 26 yaþýndaki Polonyalý kaleci, ligin ilk 6 maçýnda 90'ar dakika forma giyerken Ümraniyespor (0-0), Altay (0-1) ve Manisa FK (0-1) müsabakalarýnda kalesini gole kapamayý baþarýrken, Sakaryaspor (0-1), Bandýrmaspor (1-1) ve Çorum FK (1-2) karþýlaþmalarýnda ise gole engel olamadý.

ARDA ÖZÇÝMEN KULÜBEDE KALDI



Geçtiðimiz sezonun özellikle ikinci devresinde sarý-kýrmýzýlý formayý Ekrem Kýlýçarslan'dan alan 2002 doðumlu kaleci Arda Özçimen, Mateusz Lis'in transfer edilmesinden sonra yedek kulübesine çekildi. Genç kalecinin bu sezon ligde süre bulamasýnýn zor olacaðý öðrenilirken, kupa maçlarýnda ise tekrar kalesine dönmesi bekleniyor.