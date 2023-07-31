Mateusz Lis : Göztepe'nin yeri yüzde yüz Süper Lig

Göztepe'nin yeni transferi Mateusz Lis, Göztepe'nin İtalya kampında açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki Polonyalı kaleci, "Göztepe'nin yerinin yüzde yüz Süper Lig olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye Southampton'dan kiralık olarak katılan Mateusz Lis, İtalya kampında kulübün mobil uygulamasına açıklamalarda bulundu. Göztepe'nin profesyonel bir kulüp olduğunu vurgulayan Mateusz Lis, "Buradaki her şey oyuncuların kendisini geliştirebilmesi için. Oyuncuların gelişmek istediği ayak çalışmaları gibi temel konulardan başlayarak ileri düzey antrenmanlara kadar her şey mevcut" dedi.

"Burada olduğum için mutluyum"

Çalışanlar ve herkesin çok yardımcı olduğunu söyleyen Mateusz Lis, "Daha iyi olmak için her şeye sahibiz. İzmir'i biliyorum. Şehri görmeme gerek yok çünkü geçen seneden hatırlıyorum. Şehir yaşamak için en iyisi. Yeniden burada olduğum için çok mutluyum. Tabii ki kulüp olarak Göztepe'nin yerinin yüzde yüz Süper Lig olduğunu söyleyebilirim. Bu kulüp Süper Lig'de olmalı, olmak da zorunda çünkü harika taraftarları olan iyi bir stadyuma sahip büyük bir kulüp" ifadelerini kullandı.

"Elimden geleni yapacağım"

Takımın her maçı kazanmasına yardımcı olmak istediğini dile getiren Lis, "Her topu durdurmak için her zaman yüzde yüzümü vereceğim. Kulübün her geçen gün daha iyi olması için elimden gelen her şeyi ve en iyisini yapacağım" dedi.

"Taraftarlarımıza ihtiyacımız var"

Bu sezon taraftarlarına ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Lis, taraftara bir de mesaj yolladı:

"Onlara şunu söylemek isterim ki her maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ancak sezon boyunca bazı kötü anlar, bazı zor anlar olacağı kesin çünkü bu kolay değil ama onları mutlu etmek için her zaman yüzde yüzümüzü ortaya koyacağız."