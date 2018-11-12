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Mathieu Valbuena'nın sözleşmesinde '20 maç oynarsa mukavelesi 1 yıl uzar' maddesi olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor'u 2-0 ile geçti. Mücadelede yıldızlaşan Mathieu Valbuena'nın sözleşmesindeki ilginç madde öne çıktı.

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Phillip Cocu'nun pek fazla görev vermediği yıldız oyuncu Erwin Koeman'ın takımın başına geçmesiyle birlikte ilk 11'e geri döndü.

Galatasaray maçında 1 asist yapan deneyimli oyuncu Anderlecht maçında da 1 gol 1 asistle oynarken son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında da sahanın açık ara en iyi oyuncusuydu.

Koeman'la birlikte Valbuena'nın sözleşmesi de 1 yıl daha uzayabilir. 3 ayda Cocu'nun 7 maçta süre verdiği Fransız futbolcu artık banko oyuncu oldu.

Alanyaspor maçıyla bir haftada 3. kez sahaya çıkan Valbuena, sakatlanmadığı takdirde sözleşmesindeki “20 maç oynarsa mukavelesi bir yıl uzar” maddesi de işlerlik kazanacak.

Valbuena'nın mevcut sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.

(FutbolArena)

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