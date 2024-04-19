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Spor

Mats Hummels, 1 yıllık imzayı atıyor!

Bundesliga devlerinden Borussia Dortmund, tecrübeli stoperi Mats Hummels ile 1 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

19 Nisan 2024 Cuma 18:43 - Güncelleme:
Mats Hummels, 1 yıllık imzayı atıyor!
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Bundesliga'da istediği gibi bir sezon geçiremese de Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdıran Borussia Dortmund, iç transferde hareketli saatler yaşıyor.

Bild'in haberine göre; Dortmund, savunmadaki Alman yıldızı Mats Hummels ile yeni sözleşme yapacak.

1 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

İki tarafın yapılan görüşmelerde anlaşma sağladığı belirtilirken, yeni sözleşmenin 1 yıllık olacağı aktarıldı.

35 yaşındaki savunma oyuncusunun kariyerini Dortmund'da bitirmeye sıcak baktığı dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Dortmund ile 34 maça çıkan Hummels, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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