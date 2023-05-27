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Spor

Mats Hummels: Şampiyonluğu son maçta kaybetmek birkaç günde geçecek bir acı değil

Şampiyonluğu son maçta kaybeden Borussia Dortmund'un başarılı oyuncusu Mats Hummels maç sonu açıklamalarda bulundu.

27 Mayıs 2023 Cumartesi 21:49 - Güncelleme:
Mats Hummels: Şampiyonluğu son maçta kaybetmek birkaç günde geçecek bir acı değil
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Almanya Bundesliga'nın son haftasında Mainz ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğu Bayern Münih'e kaptıran Borussia Dortmund'da takım kaptanlarından Mats Hummels maç sonu açıklamalarda bulundu.

Maç sonu büyük üzüntü yaşadıklarını söyleyen Hummels, "Bugün şampiyonluğu kazanmalıydık, başaramadık. Taraftarlarımızın maç sonu bize destek vermesi harika tabii ki ama bu sadece bir teselli. Hep birlikte kutlama yapmak istiyorduk." dedi.

Son olarak zorlu bir sürece girdiklerine değinen Alman stoper, "Önümüzdeki birkaç gün çok zor geçecek. Bu acı, birkaç günde geçecek türden bir şey de değil aslında." sözlerini sarf etti.

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