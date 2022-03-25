Matthias Ginter, Bayern Münih'e gidiyor

Borussia Bönchengladbach'ın başarılı stoperi Matthias Ginter, Almanya Milli Takım kampında verdiği demeçte Bayern Münih ile temasta olduğunu doğruladı.

Bayern Münih ile ilgili sorulan sorulara şu şekilde cevap verdi:

"Henüz karar vermedim ancak bu bir ay içerisinde yüzde yüz emin olacağım. Hansi Flick ile de durumumu konuştuk. Fikirleri benim için önemli ancak son karar benim." dedi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki stoper aralık ayında Borussia Mönchengladbach ile yeni sözleşme imzalamayacağını açıklamıştı. Bonservisi elinde olacak oyuncuyla Bayern Münih'in yanı sıra Inter de ilgileniyor.