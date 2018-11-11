Mauricio Isla: Hocamız ön liberoda oynadığımı bilsin istedim

Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Isla, Aytemiz Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Şilili futbolcu Mauricio Isla, "Milli ara öncesinde kazanmak istiyorduk, galibiyeti aldık ve araya bu sonuçla giriyoruz. Bundan sonra galibiyetlere devam etmek adına elimizden geleni yapacağız." dedi.

Sağ bekte Şener Özbayraklı ile rekabeti hakkında sorulan soruya yanıt veren Isla, "Şener, Türk Milli Takımı'nda oynayan bir oyuncu, ben Şili Milli Takımı'nda oynayan bir oyuncuyum. Aramızda iyi bir rekabet var." diye konuştu.

Aytemiz Alnyaspor maçında ön liberoda oynamasıyla ilgili de itirafta bulunan Isla, "Hocamız ön liberoda oynadığımı bilsin istedim ve ona bunu söyledim. Daha önce birçok kez ön libero pozisyonunda görev yaptım." ifadelerini kullandı.

(Sporx)