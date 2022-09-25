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Spor

Mauricio Pochettino, İngiltere'ye dönmek istiyor

Son olarak Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'de görev alan Mauricio Pochettino'nun Premier Lig'e dönmek istediği iddia edildi.

25 Eylül 2022 Pazar 18:16 - Güncelleme:
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Son olarak Paris Saint Germain'i çalıştıran ve geçtiğimiz temmuz ayında görevinden ayrılan Mauricio Pochettino, Premier Lig'e dönmek istiyor.

İngiliz haber sitesi Football Insider'da yer alan haberde, Pochettino'nun İngiltere'ye dönmek ve Aston Villa'yı çalıştırmak istediği kaydedildi.

Arjantinli çalıştırıcının önceliğinin sadece Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar olmadığı ve doğru bir projeyi kabul edeceği aktarıldı.

Mauricio Pochettino, Premier Lig'de Southampton ve Tottenham'ı çalıştırmıştı.

İLK 4 MAÇTA 3 YENİLGİ

Premier Lig'de yeni sezondaki ilk 4 maçında 3 yenilgi alan Aston Villa'da teknik direktör Steven Gerrard, West Ham United maçında taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı.

Ligde oynanan 7 maç sonunda 7 puan toplayan Aston Villa, 15. sırada yer alıyor.

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