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Spor

Mauro Icardi, 17 maç sonra bir ilki yaşadı!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi 17 maç sonra ligde bir ilki yaşadı ve bir maçta iki gol kaydetti.

18 Mart 2024 Pazartesi 12:23 - Güncelleme:
Mauro Icardi, 17 maç sonra bir ilki yaşadı!
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Galatasaray'ın 31 yaşındaki Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Süper Lig'de 17 maç sonra bir karşılaşmada 2 gol attı.

Kasımpaşa ağlarına gönderdiği 2 gol ile geçen sezon attığı gol sayısını yakalayan Icardi, en son Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş mücadelesinde takımının 2 golünü kaydetmişti.

Arjantinli golcü, 17 maçlık periyotta bir maçta hiç 2 gol atmamıştı. Kasımpaşa maçıyla birlikte gol sayısını 23'e yükselten Arjantinli oyuncu, ligin bitimine 8 hafta kala 6 gol daha atması durumunda kariyerindeki en golcü sezonunu yakayalayacak.

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