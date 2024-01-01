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Spor

Mauro Icardi 2023'e damga vurdu

Mauro Icardi, son 1 yılda golleriyle Aslan'ı sırtladı. 2023 senesi boyunca toplam 36 gol atıp 11 kez de asist yapan Arjantinli, sadece mart ayında fileleri havalandıramadı.

1 Ocak 2024 Pazartesi 14:39 - Güncelleme:
Mauro Icardi 2023'e damga vurdu
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Süper Lig şampiyonluğu ile 2022-23 sezonunu noktalayan G.Saray'da 2023 yılının geneli dikkate alındığında Mauro Icardi damgası vardı. Bir yılda 36 gole imzasını koyan Tangocu, 11 gol pası verdi.

47 gole direkt katkı sağlayan Arjantinli süperstar, son iki ayda sakatlıklarla boğuşmasına rağmen takımını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı formayla temmuzda maça çıkmayan Icardi, sadece mart ayını boş geçti. Geçen yıl martta oynanan Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında gol atamayan 30 yaşındaki forvet, nisan ve mayıs ayındaki skorlarıyla Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıdı.

3. KAPTANLIĞA YÜKSELDİ

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'dan cazip teklifler alan Mauro Icardi, Galatasaray'da kalmayı tercih etmişti. Sarı-kırmızılı taraftarlarla arasında özel bağ kuran Icardi, Muslera ve Kerem'in ardından 3. kaptanlığa getirildi.

Mauro Icardi sosyal medya hesabından 2023 kronolojisi yaptı. İşte paylaşımı:

OCAK: 3-0 klasiğimiz

ŞUBAT: 30. doğum günüm

MART: Wanda ile Masterchef

NİSAN: Galatasaray ilk Hat-Trick'im

MAYIS/HAZİRAN: Galatasaray ile şampiyonluk

TEMMUZ: Martin Fierro (Arjantin'de bir ödül) Wanda Nara şampiyon

AĞUSTOS/EYLÜL: Profesyonel olarak 200 Gol

EKİM: Doğum günü&10. yıl dönümü Wanda Nara

KASIM: Türkiye Yılın Adamı

ARALIK: Wanda Şampiyon

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