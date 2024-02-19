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Spor

Mauro Icardi 4 ay sonra deplasmanda attı

Dün akşam MKE Ankaragücü!ne gol atan Arjantinli yıldız Mauro Icardi 4 ay sonra deplasmanda gol sevinci yaşadı.

19 Şubat 2024 Pazartesi 09:55 - Güncelleme:
Mauro Icardi 4 ay sonra deplasmanda attı
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Uzun bir süre boyunca gol yollarında problem yaşayan Mauro Icardi, son dönemde kendini bulmaya başladı.

Sparta Prag karşısında bambaşka bir role bürünen ve adeta bir on numara gibi takımının ataklarını şekillendiren Cim Bom'un süperstarı, zorlu mücadelede de galibiyeti getirmeyi başarmıştı.

30 yaşındaki santrfor, Ankaragücü karşısında da ilk 11'deydi. Etkili bir oyun ortaya koyan Icardi, güzel oyununu bir de golle süsledi.

4 AY SONRA DEPLASMANDA ATTI

Icardi, 39. dakikada penaltıdan kaleci Bahadır'ı mağlup etmeyi başardı. Tecrübeli oyuncu, hücumda yine arkadaşlarına güzel servisler yaptı. Bu arada Icardi, ligde önemli bir başarının da altına imza attı.

Arjantinli forvet, son olarak Ekim ayında Antalyaspor deplasmanında fileleri sarsmıştı. Icardi, yaklaşık 4 aylık bir aradan sonra yine deplasmanda golünü attı.

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