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Spor

Mauro Icardi: Burada tarih yazabiliriz

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Kopenhag karşılaşması öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

11 Aralık 2023 Pazartesi 21:21 - Güncelleme:
Mauro Icardi: Burada tarih yazabiliriz
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Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Kopenhag maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mauro Icardi, "Hocamızın söylediği gibi burada bir tarih yazabiliriz. Bu takımın potansiyelini biliyoruz. Takımımızda istediğimiz her şey var, önceki maçlarda da bunu gördünüz." dedi.

Sözlerine devam eden Icardi, "Potansiyelimizin farkındayız. Takımımızın ne seviyede olduğunu Şampiyonlar Ligi'nde gösteriyoruz. Karşımıza gelen herkes ile mücadele edebiliyoruz. Yarın da yapmamız gereken bu. Bu çok önemli bir maç, ölümüne oynamamız gerekiyor." yorumunu yaptı.

Karşılaşmanın hakemi hakkında konuşan golcü oyuncu, "Hakem Orsato ile kişisel bir sorunum yok. Çok uzun yıllar öncesinden tanıyorum, kaptan olarak bir ilişki kurmuştum onunla İtalya'da. Aramız iyi bile diyebilirim. Basında bu tarz şeyler gördüm ama maçta anlık gelişen bir olay olduğunu hatırlıyorum. Orsato ile ilgili kötü bir anım yok. Böyle bir maçta görev alması onun ne kadar önemli bir hakem olduğunun göstergesi." ifadelerini kullandı.

Icardi sözlerini, "Futbol 11'e 11 oynanıyor. Rakibimiz iyi bir takım. Bilindiği gibi iğne ile oynuyorum ben ve bileğimde bir problem var ama bu elimden geleni yapmama engel değil." şeklinde noktaladı.

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