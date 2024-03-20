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  • Mauro Icardi, dünya yıldızlarıyla yarışıyor! Haaland ve Salah'ı sollamak üzere...
Spor

Mauro Icardi, dünya yıldızlarıyla yarışıyor! Haaland ve Salah'ı sollamak üzere...

Galatasaray'da Mauro Icardi rüzgarı esmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bu sezon 34 skor katkısında bulunan yıldız golcü Mauro Icardi, Erling Haaland ve Mohamed Salah'ı sollamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Takvim20 Mart 2024 Çarşamba 10:59 - Güncelleme:
Mauro Icardi, dünya yıldızlarıyla yarışıyor! Haaland ve Salah'ı sollamak üzere...
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Bu sezon 34 skor katkısı (gol-asist) yapan Mauro Icardi Avrupa'nın en skorer 7. oyuncusu durumunda. 5. sırada Haaland, 6. sırada Salah var. Icardi bu iki oyuncuyu da geçmesi an meselesi.

34 GOLE KATKI YAPTI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi bu sezon performansı ile göz kamaştırıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 38 maçta görev yapan Icardi gol ve asistleriyle toplam 34 gole katkıda bulundu.

ZİRVEDE GYOKERES VAR

Arjantinli santrfor, bu istatistiğiyle Avrupa'nın en çok skor katkısı veren 7. futbolcusu oldu. İlk sırada 50 gol katkısıyla Sporting Lizbon'un İsveçli forveti Gyökeres var.

HAALAND VE SALAH

Manchester City'nin Norveçli santrforu Haaland'ın 35, 6. sıradaki Liverpool'un Mısırlı forveti Muhammed Salah'ın ise 34 gol katsısı var.

GERİDE BIRAKMASI AN MESELESİ

Yani Icardi'nin bu iki dünya starını geride bırakması an meselesi. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'nin bu sezonki performansı başarısı bununla da sınırlı değil.

REKORUNU KIRABİLİR

Icardi gol ve asist katsısı baz alındığında kariyerinin en skorer 2. sezonunu yaşıyor. Icardi'nin en verimli sezonu 2014/15 sezonundaki toplam 36 gol katkısı olmuştu. Icardi 2 skor katkısı daha yaparsa en iyi sezonunu egale edecek. 3 skor katkısı daha yapması durumunda da kendi rekorunu kırmış olacak.

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