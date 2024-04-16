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  • Mauro Icardi dur durak bilmiyor! Kariyerinin en uzun serisini yakaladı
Spor

Mauro Icardi dur durak bilmiyor! Kariyerinin en uzun serisini yakaladı

Galatasaray'da Mauro Icardi rüzgarları esmeye devam ediyor. Alanyaspor maçını da boş geçmeyen yıldız golcü Mauro Icardi, kariyerinin en uzun serisini yakalamayı başardı. İşte detaylar...

Sabah16 Nisan 2024 Salı 09:51 - Güncelleme:
Mauro Icardi dur durak bilmiyor! Kariyerinin en uzun serisini yakaladı
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Galatasaray'da Mauro Icardi fırtınası hız kesmiyor...

Ligde son düzlükte form tutan ve Süper Kupa da dahil edildiğinde son 4 maçta 5 golü olan Tangocu, dünü de boş geçmedi.

Kapanışı yapan 31 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de 19. golüne ulaştı. Toplamda ise 26. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Alanyaspor'a karşı sahne aldığı 4. karşılaşmasını da boş geçmeyen Icardi, Akdeniz ekibine toplam 4 gol, 3 asiste ulaştı.

KARİYERİNDEKİ EN UZUN SERİ

Mauro Icardi böylece kariyerindeki en uzun gol serisini yakaladı. Tecrübeli oyuncu, Fiorentina, Empoli ve Juventus ağlarını 3 maç üst üste sarsmıştı.

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