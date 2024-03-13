Çaykur Rizespor karşısında skoru belirleyen Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti.

11 AYDA GOL SEVİNCİ YAŞADI

Arjantinli oyuncu, sarı-kırmızılı formayla bir takvim yılındaki 11 ayda da gol atmayı başardı.

MART'TA RİZE'YE ATTI

Temmuz ayını maça çıkmadığı için pas geçen Icardi, Mart ayı listesine Rizespor'u ekledi ve 11 aylık seriyi tamamladı.

BU SEZON RAKAMLARI

Şampiyonluğun geldiği geçtiğimiz sezon, zaferin mimarı olan oyuncu 23 gol-8 asist kaydetmişti. Mauro Icardi bu ise sezon 21 gol-10 asistle oynuyor.

FİNAL HAFTALARINI BEKLİYOR

Geçen sezon ligde Galatasaray'ın bulduğu gollerin yüzde 37'sinde pay sahibi olan Icardi'de bu oran bu sezon yüzde 34. En fazla golü mayıs ayında kaydeden yıldız oyuncudan teknik heyet yine final haftalarında daha çok skor katkısı bekliyor.

MAÇ SONRASI İTALYA'YA GİTTİ

6-2 kazanılan Rizespor maçının ardından 3 günlük izni fırsat bilen Icardi, eşi ve çocuklarıyla soluğu İtalya'da alıp dinlenme imkanı buldu.