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Spor

Mauro Icardi eski formunun çok uzağında

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi son zamanlarda eski performansının altında kaldı. Deneyimli oyuncu son 4 maçta yalnızca 1 asist yapabildi.

Takvim13 Kasım 2023 Pazartesi 12:18 - Güncelleme:
Mauro Icardi eski formunun çok uzağında
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Galatasaray'ın forveti Mauro Icardi son dönemlerde kayıplarda... Arjantinli golcü son 4 maçta skora katkı yapamadı.

Ligde son olarak Beşiktaş maçında gol atan ve o maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle sonraki 4 karşılaşmaya idman yapmadan ve iğneyle çıkan yıldız futbolcunun performansında ciddi bir düşüş gözlendi.

Söz konusu süreçte maç başına 21.5 kez topla buluşan Tangocu, 0.8 isabetli şut çekebildi. 1,5 kez gol pozisyonuna girebilen Icardi 1 asist yaptı. Galatasaray söz konusu periyotta sadece 5 gol atabildi.

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