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Spor

Mauro Icardi gol krallığında zirveye yerleşti

Galatasaray'ın dün akşam Adana Demirspor ile oynadığı maçta sarı kırmızılıların son golünü kaydeden Mauro Icardi gol krallığında zirveye yerleşti.

27 Nisan 2024 Cumartesi 10:06 - Güncelleme:
Mauro Icardi gol krallığında zirveye yerleşti
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de 21 gole ulaşarak gol krallığı yarışında zirveye çıktı.

Ligde çıktığı son 6 müsabakada 7 kez ağları havalandıran Icardi, toplamda 21 gole ulaştı. Haftaya gol krallığı yarışında 20 golü bulunan Fenerbahçeli Edin Dzeko ile başa baş giren 31 yaşındaki yıldız, Adana Demirspor ağlarını havalandırarak bir adım öne geçti.

İki sezonda resmi maçlarda 51 gole ulaşan Icardi, ayrıca Galatasaray tarihindeki en golcü yabancılar sıralamasında 3. sıradaki Bafetimbi Gomis'i yakaladı.

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