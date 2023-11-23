Kısıtlı rotasyonu olan hücum hattında Vinicius'u da sakatlığa kurban veren Real Madrid'in, Cim-Bom'un Arjantinli golcüsü Icardi için düğmeye bastığı iddia edildi. İtalyan Tuttumercato'nun haberine göre; gol yollarında sağlam bir alternatif arayan Carlo Ancelotti, ara transfer için yönetime Icardi'yi istediğini iletti.

Eflatun-Beyazlılar'ın, Arjantinli yıldız için Aslan'ın kapısını 15 milyon euroluk bir teklifle çalacağı öne sürüldü. Haberde, Carlo Ancelotti'nin 2018-19'da İtalyan ekibi Napoli'yi çalıştırdığı dönemde de Arjantinli golcüyü istediğine vurgu yapıldı. Serie A'da o sezonu Ancelotti'nin Napoli'si 2. sırada, Icardi'li Inter ise 4. sırada bitirmişti. Sarı-Kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 46 maça çıkan Mauro Icardi, 38 gol ve 11 asistle oynadı. Sampdoria, Inter, PSG ve G.Saray'da oynayan Arjantinli, kariyer toplamında 427 maçta 238 gol ve 54 asist istatistiklerini yakaladı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon sarı kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 20 resmi maça çıkan Mauro Icardi 15 gol, 3 asistlik performans ile skora katkı sağladı.