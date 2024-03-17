Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını tamamlayan ve rakibini devirip zirvede yerini sağlama almak isteyen Galatasaray'da moraller yerinde.

Kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, kenar ortaları konusunda özel çalışmalar yaptırırken, Arjantinli yıldız da arkadaşlarına söz verdi.

"9 HAFTAYI BANA BIRAKIN"

Sakatlığını tamamen atlatan ve farklı Rize galibiyeti sonrası verilen izinde ailesiyle İtalya'ya giderek moral depolayan golcü futbolcu, "Son 9 haftayı bana bırakın. Benim zamanım geldi. Golleri atıp şampiyon olacağız" dedi.

Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük payı olan Icardi, son 9 haftada 13 gol atarak takımını sırtlamıştı.

UZUN SÜRE İĞNEYLE OYNADI

Bu sezon 37 resmi maça çıkan Icardi, 21 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Ligin ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Arjantinli yıldız, sonrasında uzun süre iğneyle sahaya çıkmıştı.

Sakatlığını tamamen atlatan tecrübeli oyuncu, yeniden golleriyle taraftarı coşturmak istiyor.

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 37 maça çıktı. Arjantinli forvet, 21 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

Icardi'nin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Yıldız golcünün güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro.