Mauro Icardi sadece 3 takıma gol atamadı

Geçen sezon olduğu gibi şampiyonluk moduna giren İcardi, Galatasaray'ı sahada orkestra şefi gibi yönetiyor.

Kendi yarı sahasında pas istasyonuna katılıp arkadaşlarını yönlendiren Arjantinli, son 5 maçta uçuşa geçti. Ç.Rizespor (1) maçıyla başladığı yükselen grafiğini Kasımpaşa (2), Hatayspor (1), Alanyaspor (1) ve son olarak Pendik (1) önünde sürdüren sarı-kırmızılı oyuncu, gol sayısını 20'ye çıkardı. Geçtiğimiz sezondan bu yana Süper Lig'de 21 takıma karşı oynayan İcardi, gol portföyüne Pendik'i de ekledi ve böylelikle toplamda 18 kulübün filelerini buldu.

Sadece 3 ekibi (Karagümrük, Konya, Giresun) boş geçen yıldız oyuncu; ilerleyen haftalarda Karagümrük ile Konyaspor'a golünü atma fırsatına sahip.

GOLÜN HER TÜRLÜSÜNÜ ATIYOR

İcardi, gol çeşitlilik bakımından da her türlüsünü atıyor. Rakibini bu sezon ilk kez ceza sahası dışından avlayan yıldız santrfor; açık oyundan, altıpastan, ceza sahası içinden, duran toptan, penaltıdan, kontratak ve kafayla 20 gole ulaştı...