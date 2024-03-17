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Spor

Mauro Icardi: Şampiyon olacağız

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Kasımpaşa maçının ardından, kazanmaya devam etmeleri halinde şampiyon olacaklarını söyledi.

17 Mart 2024 Pazar 18:29 - Güncelleme:
Mauro Icardi: Şampiyon olacağız
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Kasımpaşa'yı 4-3 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Icardi, "Zor bir maçtı. Çok kuru bir sahaydı. Alıştık ve ikinci yarı kazanmaya çıktık. Gollerim için mutluyum, kazandığımız için mutluyum. Kazanmaya devam edeceğiz." dedi.

"BU FORMA İLE GOLLER ATMAK ONUR!"

Attığı 2 gole değinen Icardi, "Bu forma ile gollerime devam etmek bir onur. Kazanmaya devam etmeliyiz. Arada dinleneceğiz." yorumunu yaptı.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMIYIZ"

Arjantinli oyuncu, "Türkiye'nin en iyi takımıyız. Geçen sene gösterdik şampiyon olarak. Uzun galibiyet serileri yakalıyoruz. Buna devam edersek, şampiyon olacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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