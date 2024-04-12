Mauro Icardi şampiyonluk modunu açtı

Trendyol Süper Lig'de 12 haftadır kazanan Galatasaray son dönemde zorlanıyor ancak Mauro İcardi sayesinde sonuç alıyor.
Sakat sakat oynadığı maçlarda penaltılar dışında tabelayı değiştiremeyen Tangocu, iyileşir iyileşmez gollerini atmaya başladı. Rizespor maçında suskunluğuna son veren Arjantinli 9 numara, Kasımpaşa'ya duble yaptı ve Hatayspor karşısında galibiyeti getiren golü kaydetti.
MAURO ICARDI HAVAYA GİRDİ
Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekildiği Süper Kupa'da topla buluştuğu ilk ve tek pozisyonda ağları bulan Mauro İcardi havaya girdi.
Geçen sezon son 5 haftada attığı gollerle Aslan'ı şampiyonluğa taşıyan İcardi'nin sıradaki rakibi Alanyaspor'a da şansı tutuyor.
Sarı-kırmızılı formayla ilk golünü geçen sezon bu takıma atan yıldız oyuncu, Akdeniz ekibine karşı oynadığı 3 lig karşılaşmasında da gol sevinci yaşadı.