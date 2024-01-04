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Spor

Mauro Icardi takımdaki geleceğine karar verdi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi sarı kırmızılardaki geleceği hakkında karar verdi.

4 Ocak 2024 Perşembe 13:04 - Güncelleme:
Mauro Icardi takımdaki geleceğine karar verdi
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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, geleceği için kararını verdi.

Arjantin basınında yer alan habere göre; Mauro Icardi, sezon ortasında Galatasaray'dan ayrılmayacak. Avrupa'nın birçok büyük kulübünün listesinde olan Mauro Icardi'nin, sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediği ifade edildi.

AYRILMAYACAK

Öte yandan Mauro Icardi'nin, Galatasaray ile 2026 yılına kadar kontratı bulunduğu ve şimdilik bu sözleşmeye uymayı planladığı aktarıldı ve Icardi için Cimbom'a baştan çıkarıcı bir teklif gelse de bunun transfer için yetmeyeceği vurgulandı.

Mauro Icardi Galatasaray formasıyla bu sezon şu ana kadar 27 maça çıktı ve bu maçlarda 17 gol 6 asist kaydetti.

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