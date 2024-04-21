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Spor

Mauro Icardi yalnızca 3 takımı boş geçti

Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro Icardi'nin dikkat çeken bir istatistiği var. Arjantinli yıldız ligde yalnızca 3 takıma gol atamadı.

Türkiye21 Nisan 2024 Pazar 12:10 - Güncelleme:
Mauro Icardi yalnızca 3 takımı boş geçti
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Sarı kırmızılı forma altında ikinci sezonunu geçiren ve bu sezon toplam 19 golü bulunan Arjantinli forvet kariyerinde şu anda Süper Lig'de olan 19 takımın sadece üçüne gol atamadı. Onlar da Pendikspor, Konyaspor ve Karagümrük.

EKSİKLİĞİ TAMAMLAYACAK MI?

Sarı-Kırmızılılar'ın bu üç takımla da kalan altı haftada maçı bulunuyor. Yani Icardi'nin kariyerinde bu eksikliği tamamlama şansı var. Bu üç kulübe karşı en fazla maçını (3) Karagümrük'e karşı oynayan Tangocu Konya'ya karşı iki, Pendik'e karşı ise bir maçta süre aldı.

KRALLIĞI DA İSTİYOR

Icardi, Türkiye kariyerinde en fazla maçı Alanyaspor'a karşı verirken (6) en çok golleri (5'er defa) Beşiktaş ve İstanbulspor'a karşı attı. Derbilerde de öne çıkan Icardi'nin F.Bahçe ve Trabzonspor'a karşı da üçer golü bulunuyor. Yıldız ismin 4'er gol attığı iki takım ise Alanya ve Başakşehir.

Son maçlarında daha bir skorer görüntü sergileyen sarı kırmızılı golcü ligde son 4 maçta 5 defa fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Geçen sezon şampiyonlukta önemli payı olan Icardi'nin hedefi bu sezon hem şampiyonluk hem de gol krallığı. G.Saray'ın forveti, 20 gollü F.Bahçeli Dzeko'nun 1 gol gerisinde yer alıyor.

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