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Spor

Mauro Icardi yaşananlara isyan etti! ''Ben bir şey yapmadım''

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı hareket nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişti. Yıldız golcü yaşananların ardından takım arkadaşlarına dert yandı ve 'Ben bir şey yapmadım. Ceza almak değil ama suçsuzken suçlu duruma düşürülmeye çalışılmama bir anlam veremiyorum' dedi. İşte detaylar...

Sabah26 Şubat 2024 Pazartesi 09:25 - Güncelleme:
Mauro Icardi yaşananlara isyan etti! ''Ben bir şey yapmadım''
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Galatasaray'da PFDK'ye sevk edilen Arjantinli golcü Mauro Icardi, takım arkadaşlarına dert yandı.

Sabah'ın haberine göre; Icardi, kendi üzerinden gündem oluşturulmasına tepkili. Golcü futbolcunun, Florya'da arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerde bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği öğrenildi.

"BEN BİR ŞEY YAPMADIM"

Yanlış bir şey yapmadığını söyleyen Icardi, "Ben bir şey yapmadım. Benim üzerimden Galatasaray'a zarar vermeye çalışmaları, benim adıma çok üzücü. Üstelik sosyal medyada bile foto montaj olduğu konuşulan görüntülerden söz ediyoruz. Ceza almak değil ama suçsuzken suçlu duruma düşürülmeye çalışılmama bir anlam veremiyorum" sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı hareket kameralara yansıyan Mauro Icardi, "hakaret" gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilmişti. Karar kesinleşen kadar Icardi maçlarda oynamaya devam edebilecek.

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