Galatasaray'da PFDK'ye sevk edilen Arjantinli golcü Mauro Icardi, takım arkadaşlarına dert yandı.

Sabah'ın haberine göre; Icardi, kendi üzerinden gündem oluşturulmasına tepkili. Golcü futbolcunun, Florya'da arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerde bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği öğrenildi.

"BEN BİR ŞEY YAPMADIM"

Yanlış bir şey yapmadığını söyleyen Icardi, "Ben bir şey yapmadım. Benim üzerimden Galatasaray'a zarar vermeye çalışmaları, benim adıma çok üzücü. Üstelik sosyal medyada bile foto montaj olduğu konuşulan görüntülerden söz ediyoruz. Ceza almak değil ama suçsuzken suçlu duruma düşürülmeye çalışılmama bir anlam veremiyorum" sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı hareket kameralara yansıyan Mauro Icardi, "hakaret" gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilmişti. Karar kesinleşen kadar Icardi maçlarda oynamaya devam edebilecek.