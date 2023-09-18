Galatasaray'ın Samsunspor'u 4-2 mağlup ettiği maçta Mauro Icardi, yine sahneye çıktı.

Hakim Ziyech'in vuruşunda kafayla topu ağlara gönderen Icardi, gollerine devam etti. Icardi Süper Lig'de gol sayısını 5'e yükselterek gol krallığının zirvesinde yer aldı.

REKOR İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro Icardi, Samsunspor'a gol atarak Burak Yılmaz'a ait olan üst üste en fazla gol atan 11 maçlık rekoru egale etti.

Icardi, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Başakşehir maçında gol atarsa rekorun yeni sahibi olacak.

Mauro Icardi ayrıca 2022/23'ten bu yana Süper Lig'de en fazla kafa golü atan oyuncu oldu.

Icardi bu sezon 8 gol atarken Galatasaray formasıyla toplamda 32 maçta 29 kez fileleri havalandırdı.