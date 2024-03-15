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Spor

Mauro Icardi yeniden vites attırdı

Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sakatlığını atlatıp form tutmaya başlaması yüzleri güldürdü.

Fanatik15 Mart 2024 Cuma 10:19 - Güncelleme:
Mauro Icardi yeniden vites attırdı
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Galatasaray formasını geçen sezon kiralık olarak giyen ve özellikle son 10 haftada ligi tek başına domine ederek şampiyonlukta büyük rol oynayan Icardi, yine benzer bir dönemde patlama yapmaya hazırlanıyor. Yaz döneminde PSG'den bonservisi 10 milyon Euro'ya alınan Arjantinli santrfor, bu sezona da müthiş başlamış ve hem ligde hem de Avrupa'da takımını sırtlıyordu.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA SAKATLANDI

Ancak Beşiktaş derbisinde Ghezzal'in müdahalesiyle yaşadığı topuk sakatlığı, Icardi'ye son yılların en büyük düşüşlerinden birini yaşattı. Sahaya uzun süre iğneyle çıkan tecrübeli futbolcunun iyileşmesinin tek yolu ise dinlenmekti.

FORMASINI BIRAKMADI

Ancak takımını yalnız bırakmayan Icardi'nin sakatlığı atlatma süreci de böylece uzadı. Yoğun fikstürde formasını hiç bırakmayan Güney Amerikalı futbolcunun skora katkısı ise giderek azalıyordu. Bir süre sonra iğnesiz oynamaya başlayan yıldız golcünün ağrıları, tam da Galatasaray'ın Avrupa ve kupaya veda ettiği dönemde tamamen geçti.

ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ

Maç yoğunluğunun azalmasıyla daha fazla dinlenme fırsatı bulan Icardi, şu sıralarda sakatlıktan bu yana en iyi dönemini yaşıyor. 31 yaşındaki futbolcunun son iki idmanda attığı goller, kurduğu fiziksel üstünlük, teknik ekibi bir hayli rahatlatmış durumda.

ARA SONRASI YÜZDE YÜZ OLACAK

Yoğun fikstürde iki kulvara havlu atmış olsa da, son viraja Fenerbahçe'nin önünde lider girmeyi başaran Galatasaray'da, Icardi'nin kalan haftalardaki performansı belirleyici olacak. Tecrübeli golcünün özellikle pazar günkü Kasımpaşa deplasmanında tam anlamıyla patlama yapması bekleniyor. Sakatlık sonrası yaşadığı durgunluğa rağmen bu sezon 37 resmi maçta 21 gol 10 asistle oynayan Tangocu, sazı yeniden eline almayı hedefliyor. Milli ara sonrası da Icardi'nin yüzde 100 fit haline ulaşması bekleniyor.

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