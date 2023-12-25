Mauro Icardi'de kırık şüphesi!

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanan dev derbiden golsüz beraberlikle ayrıldı. 45 faul yapılan derbi maçı, sezonun en fazla faul çıkan karşılaşması olurken, Mauro Icardi'nin yaşadığı sakatlık da geceye damga vurdu.

YÜZÜNÜ DİREĞE ÇARPTI



Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşu sonrası topa hareketlenen Mauro Icardi, talihsiz bir an yaşadı. Arjantinli yıldız, topu takip ettiği sırada kale direğine çok sert bir şekilde yüzünü çarptı. Maçın ardından stattan ayrılan Icardi'nin gözünde morluk olduğu gözlemlendi.

MAURO ICARDİ'DE KIRIK ŞÜPHESİ!



Karşılaşmanın ardından gözünün altında morluk oluşan Arjantinli golcünün elmacık kemiğinde kırık şüphesi olduğu iddia edildi. Mauro Icardi'nin son durumu bugün yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak. Yıldız futbolcunun cuma günü oynanacak Süper Kupa maçında, maske ile sahaya çıkma ihtimali bulunuyor.