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Spor

Mauro Icardi'den anlamlı hareket! Genç futbolcuları alkışladı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi dün akşam oynanan Süper Kupa maçında sahayı terk eden Fenerbahçe U19 Takımı'nı alkışladı.

Sabah8 Nisan 2024 Pazartesi 09:33 - Güncelleme:
Mauro Icardi'den anlamlı hareket! Genç futbolcuları alkışladı
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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, sadece 2 dakika süren Süper Kupa derbisinde sahneye çıktı.

Arjantinli yıldız, Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topta ceza alanı içinde bitiricini vuruşunu yaptı. 52. saniyede ağları havalandıran 31 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe'yi bir kez daha boş geçmemiş oldu. Geçen sezon 3-0 kazanılan iki maçta da birer gol kaydeden Icardi, böylece sarı-lacivertli ekibi bir kez daha boş geçmedi. Yıldız oyuncu bu sezon ilk yarıdaki mücadelede gol sevinci yaşayamamıştı.

Icardi'nin attığı golün santrasından sonra ise Fenerbahçe U19 Takımı sahadan çekildi. Arjantinli yıldızlar ve diğer oyuncular, genç oyuncuları alkışlarla uğurladı.

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