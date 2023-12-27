İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2023 Çarşamba / 15 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,4111
  • EURO
    32,7249
  • ALTIN
    1967.91
  • BIST100
    7260.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mauro Icardi'den Fenerbahçe kararı! Süper Kupa'ya maske ile çıkacak
Spor

Mauro Icardi'den Fenerbahçe kararı! Süper Kupa'ya maske ile çıkacak

Mauro Icardi, Galatasaray'ın Süper Kupa'da Fenerbahçe ile karşılaşacağı maç öncesi sürpriz bir karar aldı. Sarı-kırmızılıların ligde oynadığı derbide yüzüne darbe alan Icardi, kupa karşılaşmasına maskeyle çıkacak. İşte detaylar...

Fanatik27 Aralık 2023 Çarşamba 19:23 - Güncelleme:
Mauro Icardi'den Fenerbahçe kararı! Süper Kupa'ya maske ile çıkacak
ABONE OL

Galatasaray'da Süper Kupa'da oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi önemli gelişmeler yaşanıyor.

SÜPER KUPA MAÇINA MASKEYLE ÇIKACAK

Sarı-kırmızılı takımda ligdeki derbide yüzüne darbe alan Mauro Icardi, Süper Kupa maçına özel maskeyle çıkacak.

Yıldız futbolcu bugün (çarşamba) reklam çekimleri sırasında ara verdi ve maske ölçüsü verdi. Özel maskenin derbi mücadelesine yetişmesi bekleniyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'da oynanacak.

MAURO ICARDI'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 27 resmi maça çıktı ve 17 gol, 6 asistle skora etki etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.