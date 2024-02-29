Mauro Icardi'den Okan Buruk'a: Hocam beni oynatın

Galatasaray'da ligde 3-0 kazanılan Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı hareket nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasının başlamasına saatler kala 1 maç ceza alan Mauro Icardi, hırs yaptı.

Arjantinli futbolcunun, Türkiye Kupası'nda oynanacak Karagümrük mücadelesinde sahada olmak istediği öğrenildi. Hocası Okan Buruk ile görüşen 30 yaşındaki santrforun, "Hem kupada hem de Beşiktaş derbisinde forma giymek istiyorum. Beni 11'e yaz" dediği öğrenildi.

Okan Buruk'un da oyuncusunun isteğini dikkate alması ve hem Karagümrük hem de Beşiktaş maçında ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.