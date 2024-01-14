Galatasaray, Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesinde yüzünden sakatlık yaşayan Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

"BİR SÜRE DİNLENDİRECEĞİZ"

Arjantinli yıldızın dinlendirildiği ilk maçta Konyaspor'u 3-0 yenen Sarı-Kırmızılı takımda galibiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli yıldız hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Buruk, "Sağlık ekibimiz, İcardi ve ben beraber konuştuk. Ne zaman ara veririz diye düşündük iyileşmesi için. Yüzündeki sakatlıkla ayağındaki problemi birlikte birleştirdik. Bir süre dinlendireceğiz" yorumunu yapmıştı. Tecrübeli futbolcu 1-1 sona eren Sivas mücadelesinde de forma giyememişti.

HALİL İLE YOLA DEVAM

Buruk bu süreçte ise çareyi Halil Dervişoğlu'nda bulmuştu. Afrika Kupası nedeniyle Kongo Milli Takımı'na katılan Cedric Bakambu'nun da yokluğunda başarılı hocanın, Halil Dervişoğlu'nu forvet oynatmaya devam edeceği öğrenildi.

TRABZONSPOR MAÇINDA DA YOK

Icardi'nin dönüş tarihi 21 Ocak'taki Trabzonspor sınavı olarak planlanıyordu. Ancak kötü haber geldi... Tedavi ve geri dönüş sürecinde henüz istenen seviyeye gelinemediği, bu nedenle Arjantinli yıldızın Trabzon maçını da kaçırma ihtimalinin bulunduğu ortaya çıktı.

HEDEF İSTANBULSPOR MAÇI

Icardi'nin ay sonuna doğru; 22. haftadaki İstanbulspor veya 23. haftadaki Gaziantep sınavlarında geri dönebileceği öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 27 maçta 17 gol atıp, 6 da asist yaptı.