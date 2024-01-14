İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2024 Pazar / 4 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0996
  • EURO
    32,963
  • ALTIN
    1981.47
  • BIST100
    7986.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mauro Icardi'nin kötü haber! Sahalara dönüş tarihi ertelendi
Spor

Mauro Icardi'nin kötü haber! Sahalara dönüş tarihi ertelendi

Galatasaray'da hem yüzünden hem de ayağında sakatlığı bulunan Mauro Icardi'den kötü haber geldi. Sivasspor maçının ardından konuşan Okan Buruk, Arjantinli yıldızın tam olarak iyileşmediği ve dönüş tarihinin ileri bir tarih olarak belirlendiğini söyledi. İşte detaylar...

14 Ocak 2024 Pazar 11:14 - Güncelleme:
Mauro Icardi'nin kötü haber! Sahalara dönüş tarihi ertelendi
ABONE OL

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesinde yüzünden sakatlık yaşayan Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

"BİR SÜRE DİNLENDİRECEĞİZ"

Arjantinli yıldızın dinlendirildiği ilk maçta Konyaspor'u 3-0 yenen Sarı-Kırmızılı takımda galibiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli yıldız hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Buruk, "Sağlık ekibimiz, İcardi ve ben beraber konuştuk. Ne zaman ara veririz diye düşündük iyileşmesi için. Yüzündeki sakatlıkla ayağındaki problemi birlikte birleştirdik. Bir süre dinlendireceğiz" yorumunu yapmıştı. Tecrübeli futbolcu 1-1 sona eren Sivas mücadelesinde de forma giyememişti.

HALİL İLE YOLA DEVAM

Buruk bu süreçte ise çareyi Halil Dervişoğlu'nda bulmuştu. Afrika Kupası nedeniyle Kongo Milli Takımı'na katılan Cedric Bakambu'nun da yokluğunda başarılı hocanın, Halil Dervişoğlu'nu forvet oynatmaya devam edeceği öğrenildi.

TRABZONSPOR MAÇINDA DA YOK

Icardi'nin dönüş tarihi 21 Ocak'taki Trabzonspor sınavı olarak planlanıyordu. Ancak kötü haber geldi... Tedavi ve geri dönüş sürecinde henüz istenen seviyeye gelinemediği, bu nedenle Arjantinli yıldızın Trabzon maçını da kaçırma ihtimalinin bulunduğu ortaya çıktı.

HEDEF İSTANBULSPOR MAÇI

Icardi'nin ay sonuna doğru; 22. haftadaki İstanbulspor veya 23. haftadaki Gaziantep sınavlarında geri dönebileceği öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 27 maçta 17 gol atıp, 6 da asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.