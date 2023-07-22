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Spor

Maurocio Pochettino: Daha takımdan ayrılacak oyuncularımız olacak

Chelsea deneyimli teknik direktörü Maurico Pochettino, yeni sezon öncesi kadrodan ayrılacak birkaç ismin daha olduğunu açıkladı.

22 Temmuz 2023 Cumartesi 09:20 - Güncelleme:
Maurocio Pochettino: Daha takımdan ayrılacak oyuncularımız olacak
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Chelsea teknik direktörü Maurocio Pochettino, ayrılan bir çok oyuncu olmasına rağmen birkaç ismin daha transfer olacağını açıkladı.

Arjantinli teknik adam yaptığı açıklamada, "23, 24 veya en fazla 25 oyuncu bizim için yeterli olacak. Chelsea kadrosunda şuan 30-35 oyuncu var, bu çok fazla. Bazen denge az oyuncuyla kurulur. Kadrodaki oyuncuları neyin motive edeceğini bulmak bazen zor olabilir. Kadronun dışında kalan oyuncuların her gün mutlu olmasını bekleyemeyiz. Bu yüzden daha ayrılacak oyuncularımız olacak" sözlerini kullandı.

Chelsea kadrosundan yeni sezon öncesinde Kai Havertz, Mason Mount, Mateo Kovacic, Kalidou Koulibaly, Christian Pulisic, Edouard Mendy, Loftus-Cheek, Ampadu, N'Golo Kante, Azpilicueta, Aubameyang, Tiemoue Bakayoko ayrılmıştı.

İngiliz devi kadrosuna ise Leipzig'den Nkunku, Villarreal'den Nicolas Jackson ve Santos'tan Angelo'yu katmıştı.

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