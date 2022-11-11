Maxi Gomez: 3 puan alabilirdik, sağlık olsun

Trabzonspor forması giyen Maxi Gomez, Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldıkları mücadeleyi değerlendirdi.

Maxi Gomez, "Özellikle ilk yarıda istediğimiz gibi oynayamadık ama ikinci yarı oyunun hakimiyetini almıştık. Fırsatlar da bulduk ancak değerlendiremedik. Buradan 3 puanla ayrılabilirdik, sağlık olsun." dedi.

Golcü futbolcu, sözlerini, "Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası'na gideceğim için çok mutlu ve gururluyum. Zor bir gruptayız ancak Uruguay Milli Takımı birlikte olduğunda her şeyi başarabilecek bir potansiyele sahip." diye tamamladı.