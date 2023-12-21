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Spor

Mbappe attı, PSG 2023'ü lider kapattı!

Ligue 1'in 17. haftasında Metz'i konuk eden Paris Saint-Germain, yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin iki gol attığı karşılaşmayı 3-1 kazanarak liderliğini korudu.

21 Aralık 2023 Perşembe 01:26 - Güncelleme:
Mbappe attı, PSG 2023'ü lider kapattı!
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Fransa Ligi'nde 17. hafta maçında lider Paris Saint Germain ile alt sıralarda yer alan Metz karşılaştı. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Paris Saint Germain oldu.

Paris Siant Germain'e galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Vitinha, 60 ve 83. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti.

Metz'in tek golü 72. dakikada Matthieu Udol'dan geldi.

Kylian Mbappe, Fransa Ligi'ndeki 16. maçında 18 gole ulaştı. Öte yandan Kylian Mbappe'nin 16 yaşındaki orta saha oynayan kardeşi Ethan Mbappe, ağabeyinin doğum gününde 90. dakikada oyuna girdi ve PSG'de ilk kez bir lig maçına çıktı.

Bu galibiyetin ardından Paris Saint Germain puanını 40'a yükseltti. Metz 16 puanda kaldı.

Fransa Ligi'nde Paris Saint Germain, 14 Ocak'ta Lens deplasmanına konuk olacak. Metz aynı gün Toulouse'u ağırlayacak.

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