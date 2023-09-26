''Mbappe büyük ihtimalle Real Madrid forması giyecek''

Katıldığı programda merak edilenleri yanıtlayan Tebas, Real Madrid'in 2 sezondur hedefinde olan Mbappe transferinin bu yaz gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Tebas açıklamasında, "La Liga Mbappe için kesinlikle bir hedef. La Liga onun için çok uygun. Bana göre Real Madrid'e bu yaz transfer olma ihtimali %70-80 ama eğer gelmezse de bu bir ölüm kalım meselesi değil." ifadelerini kullandı.

Real Madrid başkanı Florentino Perez'le ilgili de konuşan Tebas, uzun süredir arasının açık olduğu deneyimli başkanla ilgili, "Real Madrid kulübüne saygım sonsuz, Perez'e de bu büyük kulübün tarihinin en büyük başkanı olarak saygı duyuyorum ama kendisiyle fikir ayrılıklarımız var." diye konuştu.