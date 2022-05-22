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Spor

Mbappe hat-trick yaptı, PSG kazandı

Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'in 38. ve son haftasında evinde konuk ettiği Metz'i 5-0 mağlup ederek sezonu 86 puanla tamamladı.

22 Mayıs 2022 Pazar 00:20 - Güncelleme:
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Ligue 1'in son haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Metz'i konuk etti.

Parc des Princes'te oynanan karşılaşmayı PSG, 5-0 kazanırken, maçın yıldızı ise Kylian Mbappe oldu. PSG'de 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atan Mbappe, 25, 28 ve 50. dakikalarda fileleri havalandırdı ve hat-trick yaptı. PSG'nin diğer golleri ise 31. dakikada Neymar ve 67. dakikada Angel Di Maria'dan geldi.

Öte yandan Metz'de Boubacar Traore, karşılaşmanın 58. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Şampiyonluğunu haftalar öncesinden ilan eden PSG, bu sonuçla ligi 86 puanla tamamladı. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Metz ise 31 sezonla sezonu bitirdi.

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