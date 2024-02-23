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Spor

Mbappe'den hızlandırılmış İspanyolca çalışmaları

PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe, geçtiğimiz haftalarda kulübüne sezon sonu ayrılacağını bildirmişti. İspanyol devi Real Madrid ile anlaşan yıldız futbolcu adaptasyon sorunu yaşamamak için İspanyolca dersleri alıyor.

23 Şubat 2024 Cuma 13:59 - Güncelleme:
Mbappe'den hızlandırılmış İspanyolca çalışmaları
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Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Kylian Mbappe'nin yaz aylarında Real Madrid'e imza atması beklenirken, Fransız yıldız için sürpriz bir açıklama geldi.

PSG ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelen Real Sociedad'da takımın önemli isimlerinden Takefusa Kubo, Mbappe'nin Real Madrid için hazırlık yaptığını söyledi.

22 yaşındaki futbolcu, "Kylian Mbappe ile son konuştuğumda, İspanyolcayı mükemmel konuştuğunu fark ettim. Görünüşe göre hazırlanıyor" şeklinde konuştu.

Paris Saint-Germain'de bu sezon 31 maçta sahaya çıkan Kylian Mbappe, 32 gol attı ve 7 asist yaptı. 25 yaşındaki futbolcunun Fransız ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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