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Spor

Mbappe'den pahalı fedakarlık

Paris Saint-Germain'deki geleceği yılan hikayesine dönen Kylian Mbappe'den Fransız devine büyük jest geldi. Yıldız oyuncu alacağı bonusların önemli bir kısmını kulübe bıraktı.

5 Eylül 2023 Salı 16:15 - Güncelleme:
Mbappe'den pahalı fedakarlık
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Paris Saint-Germain'deki geleceği yılan hikayesine dönen Kylian Mbappe'den Fransız devine büyük jest geldi.

Fransız basınında yer alan habere göre; Kylian Mbappe, PSG'de alacağı olan bonusların bir kısmını Fransız ekibine bıraktı.

Paris Saint-Germain'in bu sayede kulüp kasasında 100 milyon euro'luk bir tasarruf elde ettiği belirtildi.

SÖZLEŞME YENİLEMEYECEK

Haberde; Mbappe'nin bu jestine rağmen PSG ile sözleşme yenilemeyi düşünmediği ve 2024 yazında yeni bir takıma imza atmayı hedeflediği ifade edildi.

BİR DÖNDÜ PİR DÖNDÜ

Adı sık sık Real Madrid ile anıldığı dönemde takımla antrenmanlara çıkmayan daha sonrasında 13 Ağustos'ta takıma dönen Mbappe, çıktığı karşılaşmalarda durdurulamadı. Fransız yıldız çıktığı 3 karşılaşmada 5 gol kaydetti.

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