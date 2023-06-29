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Spor

Mbappe'nin geleceği için kritik toplantı

Yıldız futbolcu Kylian Mbappe ile Paris Saint Germain yönetimi bir araya gelerek oyuncunun geleceği üzerine bir toplantı yapacak.

29 Haziran 2023 Perşembe 21:42 - Güncelleme:
Mbappe'nin geleceği için kritik toplantı
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Paris Saint Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin geleceği konusundaki düğüm çözülmek üzere.

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; PSG yönetimi ve Kylian Mbappe, kısa süre içinde bir araya gelerek oyuncunun geleceği konusunda uzlaşmaya çalışacak.

Haberde, PSG yönetiminin Mbappe'ye sözleşme uzatma teklifinde bulunacağı ancak yıldız oyuncunun Real Madrid'de gitme konusunda ısrarcı olması halinde de gelecek sezon için satış sözü vererek oyuncunun ücretsiz gitme ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla yeni bir sözleşme imzalamayı teklif edeceği kaydedildi.

Paris Saint Germain ile bu sezon 43 maça çıkan Kylian Mbappe, 41 gol ve 10 asist kaydetmişti.

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